【欧州CLリーグフェーズ第8節】(エスタディオ・ド・スポルト・リスボン・エ・ベンフィカ(・ダ・ルス))ベンフィカ 4-2(前半2-1)R・マドリー<得点者>[ベ]アンドレアス・シェルデルップ2(36分、54分)、エバンゲロス・パブリディス(45分+5)、アナトリー・トルビン(90分+8)[R]キリアン・ムバッペ2(30分、58分)<退場>[R]ラウール・アセンシオ(90分+2)、ロドリゴ・ゴエス(90分+7)<警告>[ベ]レアンドロ・バレイロ・マル