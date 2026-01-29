【欧州CLリーグフェーズ第8節】(フィリップス・スタディオン)PSV 1-2(前半0-0)バイエルン<得点者>[P]イスマエル・サイバリ(78分)[バ]ジャマル・ムシアラ(58分)、ハリー・ケイン(84分)<退場>[P]Mauro Júnior(90分+3)<警告>[P]イバン・ペリシッチ(7分)、イェルディ・スハウテン(35分)、フース・ティル(83分)、Mauro Júnior2(86分、90分+3)[バ]ダヨ・ウパメカノ(24分)、ヨシュア・キミッヒ(83分)、ビンセ