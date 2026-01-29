【欧州CLリーグフェーズ第8節】(アムステルダム・アレナ)アヤックス 1-2(前半0-0)オリンピアコス<得点者>[ア]カスパー・ドルベリ(69分)[オ]ジェルソン マルティンス(52分)、S. Hezze(79分)<警告>[オ]コスティーニャ(45分+1)、S. Hezze(49分)└板倉滉が欠場のアヤックス、CL敗退が決定…ホームでオリンピアコスに敗戦