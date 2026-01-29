[1.28 欧州CL第8節 PSV 1-2 バイエルン]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第8節が28日に行われ、2位バイエルン(ドイツ)は22位PSV(オランダ)に2-1で勝利した。日本代表DF伊藤洋輝は左サイドバックで欧州CL初スタメン。90分間プレーした。前節に決勝トーナメント(ラウンド16)へのストレートインとなる8位以上を確定させたバイエルンは、GKマヌエル・ノイアーやFWハリー・ケインら主力をベンチに温存して臨んだ。