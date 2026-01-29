[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節 フランクフルト 0-2 トッテナム]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は28日、リーグフェーズ最終節となる第8節を開催。フランクフルト(ドイツ)とトッテナム(イングランド)が対戦し、トッテナムが2-0の完封勝利を収めて決勝トーナメントストレートインを決めた。前節終了時点で4勝2分け1敗の勝ち点14で5位につけるトッテナムは、勝利すれば決勝トーナメントストレートインを自力で決めることとな