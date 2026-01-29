ニフティライフスタイル [東証Ｇ] が1月29日朝(08:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比19.3％増の7.8億円に伸び、通期計画の10.7億円に対する進捗率は4年平均の62.3％を上回る72.9％に達した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比15.0％減の2.9億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実