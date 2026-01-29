【ニューヨーク共同】米マイクロソフト（MS）が28日発表した2025年10〜12月期決算は、純利益が前年同期比60％増の384億5800万ドル（約5兆9千億円）、米メタは9％増の227億6800万ドルだった。生成人工知能（AI）の普及が追い風となり、主要事業が好調だった。MSの売上高は17％増の812億7300万ドル。クラウド基盤「アジュール」を含めた関連サービスの需要が堅調だった。サティア・ナデラ最高経営責任者（CEO）は声明で「AIを支