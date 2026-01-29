第97回アカデミー賞にて衣装デザイン賞と美術賞を受賞した映画『ウィキッド ふたりの魔女』の続編『ウィキッド 永遠の約束』より、エルファバ役のシンシア・エリヴォと、グリンダ役のアリアナ・グランデが、本作を代表する楽曲「フォー・グッド」を初めて歌合せした時の感動的な様子や、作品への熱い想いをそれぞれ語る姿を収めた特別映像が解禁された。【動画】シンシア・エリヴォ＆アリアナ・グランデが涙『ウィキッド 永遠の