神戸市はこのほど、２月に開幕するＪリーグ百年構想リーグに合わせて、学校給食でＪ１神戸の応援メニューを提供することを発表した。チームカラーをイメージしたハッシュドビーフ＆ささみカツ（勝）で、他のメニューと一緒に順次、小・中学校などで提供される。神戸は２月６日、アウェーの京都戦で開幕を迎える。