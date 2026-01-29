鹿島の必勝祈願、優勝パレード、優勝報告会に、約4000人のファンが訪れた鹿島アントラーズは1月29日、茨城・鹿嶋市内で必勝祈願、優勝パレード、優勝報告会を行った。鹿島神宮での必勝祈願を行った後、そのまま徒歩で優勝パレード。鹿嶋市商工会館まで移動し、バルコニーから小泉文明代表取締役社長、鬼木達監督、GK早川友基がスピーチし、約4000人のファンの声援に応えた。約4000人と言えば、都会の人にはあまり多く感じられ