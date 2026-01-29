ドル相場が4年ぶりの安値水準に落ち込んだ。トランプ米大統領がドル安をめぐり「とても良い」と話し下落傾向に油を注いだ。他国には為替相場操作をするなと圧迫しながらも、ドル急落をそそのかすトランプ大統領のダブルスタンダード的な行動に世界金融市場の変動性も大きくなった。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、主要6通貨に対するドルの価値を示すドル指数は27日に前日より1．3％急落した95．76を記録した。これは20