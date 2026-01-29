【ニューヨーク共同】米連邦捜査局（FBI）は28日、トランプ大統領が敗北した2020年の大統領選を巡り、南部ジョージア州フルトン郡の選管事務所を家宅捜索した。米メディアが伝えた。フルトン郡には州都アトランタがある。トランプ氏は20年大統領選で接戦となったジョージア州で不正があったと主張。2023年8月にはトランプ氏らが同州の票集計作業に介入したとして起訴されたが、その後取り下げられた。トランプ氏寄りの委員が