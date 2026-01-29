気象庁気象庁は29日、東北から西日本で日本海側を中心に30日にかけて大雪になる恐れがあるとして、路面凍結による交通障害、電線や樹木への着雪、雪崩に注意するよう呼びかけた。気象庁によると、日本付近では30日にかけて上空に強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みだ。普段雪の少ない東日本から西日本の太平洋側でも大雪になる所があるとしている。30日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、北陸7