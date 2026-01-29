ブルージェイズのゲレロ＝2025年10月（共同）米大リーグ、ブルージェイズのゲレロ内野手が、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国代表として出場することが28日、発表された。ゲレロは昨季打率2割9分2厘、23本塁打、84打点。チームの32年ぶりとなるワールドシリーズ（WS）進出の原動力となった。（共同）