イーロン・マスク氏が率いるアメリカのEV大手テスラが去年10月から12月期の四半期決算を発表し、減収減益となりました。一方で、AI開発企業への投資を発表したことなどから、テスラの株価は時間外取引でおよそ3%上昇しました。テスラが28日に発表した去年10月から12月期の四半期決算で、売上高は前の年の同じ時期を3%下回る249億100万ドル、日本円にしておよそ3兆8200億円、純利益は61%下回る8億4000万ドル、日本円にしておよそ129