三井物産流通グループは1月20日、「第38回関西メニュー提案会」を大阪市のOMMで開いた。地元で人気の食材を全国から集めた「にっぽん元気マーケット」には岩手、秋田、宮城、山形、栃木、長野、岐阜、和歌山、高知、香川、岡山の11県からメーカーが参集した。入口で注目を集めたのが「みやぎご当地コロッケ総選挙」。年間20万個を販売した「牛たんコロッケ」、大阪の人気クレープ店のずんだ餅を使った「仙台ちーずんだ」など