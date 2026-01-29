スターフライヤーは、福岡〜仙台線でダブルマイルキャンペーンを4月28日まで実施する。STAR LINK MEMBERS限定で、通常の搭乗マイルに加えて同数のボーナスマイルを付与する。それに加え、対象者の中から抽選で5名に5,000マイルをプレゼントする。対象運賃はマイル積算可能運賃。エントリー期間は1月16日から4月28日まで、搭乗期間は1月30日から4月28日まで。マイル事後登録の場合は5月15日申請・到着分まで。ボーナスマイルは6月下