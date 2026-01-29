UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第8節（最終節）が29日に行われ、次のラウンドに進出するする24チームが決定した。リーグフェーズ上位8チームが決勝トーナメントにストレートインする一方で、9位から24位のチームはホーム＆アウェイ形式の決勝トーナメントプレーオフへ回ることになる。前節終了時点のストレートイン圏内からプレーオフ圏内に転落することになったのが、レアル・マドリード、パリ・サンジェ