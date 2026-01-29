昨年末から年始にかけて行なわれたアフリカ・ネーションズカップ2025（AFCON）。決勝で開催国モロッコを破り、２大会ぶりのアフリカ王者に輝いたのがセネガルだ。ファイナルの直前に原因不明の体調不良者を出しながら、モロッコを延長戦の末に１−０で下して優勝。組織的な守備、堅実な試合運び、接戦を勝ち切るメンタリティを示した。ベスト８に躍進した日韓W杯のメンバーでもある、パペ・ティアウ監督が率いる「テランガの