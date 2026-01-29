29日午前4時50分頃、佐世保市藤原町の国道35号で道路を横断していた高齢とみられる男性が走ってきた軽乗用車にはねられました。 男性は市内の病院に搬送されましたが死亡が確認されました。 軽乗用車を運転していた70代の女性にケガはありませんでした。 警察によりますと軽乗用車の後ろを走っていた車も男性に接触したとみられるということです。 現場は見通し良い直線道路で信号や横断歩道はありませんでした。 警察が事故