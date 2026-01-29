「ヨーグレット」や「ハイレモン」などを製造するアトリオン製菓は、2023年に明治から総合商社の丸紅に売却された。「売られた」側の社員たちは何を思い、彼らを取り巻く環境や仕事はどのように変化したのか。ノンフィクションライターの笹間聖子さんが取材した――。（第2回／全2回）撮影＝プレジデントオンライン編集部「アトリオン製菓」の山下奉丈社長と製造部長の久保田啓一さん - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■2023