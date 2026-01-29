オイシックス新潟は28日、2月28日（土）・3月1日（日）に台湾プロ野球（CPBL）の台鋼ホークスとの交流戦を台湾高雄市の澄清湖野球場にて実施することになったと発表した。台鋼ホークスとは昨季に続いて2年連続の交流戦。台湾出身の陽岱鋼選手や、2024年途中まで台鋼ホークスに所属した笠原祥太郎選手もチーム帯同予定だ。▼ 開催情報■ 2月28日（土）試合開始：17:05（現地時間）18:05（日本時間）場所：澄清湖野球場（