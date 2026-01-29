M＆A＝合併・買収と聞くと、こんなイメージが浮かばないだろうか。親会社から送り込まれる門外漢の社長、始まるリストラ、収益ばかりを重視した効率化――。だが、長野県須坂市の老舗菓子メーカー「アトリオン製菓」で起きたのは、全く違う物語だった。ノンフィクションライターの笹間聖子さんが取材した――。（第1回／全2回）撮影＝プレジデントオンライン編集部アトリオン製菓の山下奉丈社長 - 撮影＝プレジデントオンライン編