オリックスは28日、サムティホールディングス株式会社と2026年シーズンのユニフォーム広告スポンサー契約を更新したと発表した。これに伴い、昨シーズンに引き続き今シーズンも、選手、監督、コーチが着用するユニフォームに「サムティ」のロゴを掲出。