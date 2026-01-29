ソフトバンクは28日、春季キャンプ2026 in 宮崎 Supported by スカパー！参加選手を発表した。▼ A組＜投手＞スチュワートJr、上沢直之、津森宥紀、徐若熙、大津亮介、大江竜聖、中村稔弥、尾形崇斗、杉山一樹、前田悠伍、伊藤優輔、大関友久、松本晴、上茶谷大河、木村光、A.アルメンタ＜野手＞渡邉陸、谷川原健太、海野隆司、川瀬晃、ダウンズ、栗原陵矢、庄子雄大、廣荑隆太、イヒネイツア、井上朋也、野村勇、周東佑京