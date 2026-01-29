2030年に完成予定の「秩父宮ラグビー場」の命名権を三井住友フィナンシャルグループが総額100億円規模で取得することがわかりました。【映像】三井住友FGが命名権を取得する「秩父宮ラグビー場」秩父宮ラグビー場は、東京・神宮外苑の再開発の一環で建て替えられる予定です。関係者によりますと、三井住友フィナンシャルグループは、10年間で、総額100億円規模の契約を結び、命名権を取得するとみられます。「秩父宮ラグビ