芸術家ミュシャの世界観を現代に届ける、世界初の公認ブランド「MUCHA」から、バレンタインシーズンに心を満たす新作が登場します。ミュシャ作品に描かれたハートモチーフを丁寧に拾い上げた“HEART COLLECTION‐An Art Of LOVE‐”は、2026年1月28日（水）より発売。大切な人への贈り物としてはもちろん、自分自身への想いを形にするアートピースとしても注目のコレクションです♡ ミュシャ