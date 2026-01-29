記者会見する米大リーグ、マリナーズの球団専属アナウンサーのリック・リズさん＝28日、シアトル（共同）【シアトル共同】米大リーグ、マリナーズの球団専属アナウンサーでイチローさんの好送球を“レーザービーム”と命名し、今季限りで引退する予定のリック・リズさん（72）が28日、本拠地Tモバイル・パークで記者会見し「夢だったこの仕事をここまで長く続けられたのは本当に幸せ」と感慨深げに語った。マリナーズ専属40年