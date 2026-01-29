男子ゴルフで2018年のマスターズ・トーナメント覇者のパトリック・リード（米国）が、サウジアラビアの政府系ファンドが支援する超高額ツアー「LIVゴルフ」を離れ、米PGAツアーに復帰すると28日、AP通信が報じた。ブルックス・ケプカ（米国）の同様の復帰が決まったばかり。PGAツアーによると、通算9勝を挙げている35歳のリードは昨年8月下旬だったLIVでの最後の出場から1年後に復帰できるという。（共同）