通販大手の「アスクル」は、去年11月まで半年間の決算でサイバー攻撃によるシステム障害の影響などにより、純損益が66億円の赤字となったと発表しました。【映像】アスクルの物流センター内の様子アスクルの去年6月から11月までの売上高は2087億円で、前の年の同じ時期と比べて1割あまり減少しました。純損益はシステム障害の対応費用としておよそ52億円を特別損失として計上したことなどで、66億円の赤字に転落しました。