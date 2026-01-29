最高出力400馬力の「究極のスイスポ」とは 2026年1月9日から1月11日にかけて幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「東京オートサロン2026」において、タジマモーターコーポレーションは「モンスタースポーツ スーパースイフト 2026」を世界初公開しました。同社を率いるのは「モンスター田嶋」の愛称で知られ、パイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライムなどで数々の伝説を残してきた田嶋伸博氏です。【画像】超カ