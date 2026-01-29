私はサエコ。最近になって夫ユウジの妹であるミキちゃんの結婚が決まりました。義両親やユウジはもちろんのこと、仲よくさせてもらってる私も嬉しいかぎりです。結婚が決まったばかりの頃は嬉しそうにしていたミキちゃんでしたが、最近になって気になることができてしまったのだそう。婚約者について悩んでいるのかと思いきや、なんと悩みの種は自分の母親（私にとっての義母）なのだとか。私としては話を聞くことしかできませんが