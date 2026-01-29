デンマークの首相がグリーンランド領有を目指すアメリカを念頭に、ヨーロッパ諸国の団結を訴えました。【映像】マクロン大統領と会談したデンマークのフレデリクセン首相ら神志那諒リポ「デンマークとグリーンランドの首相が、フランス大統領府に到着しました。トランプ大統領が圧力をかけるなか、マクロン大統領と対応を協議します」デンマークのフレデリクセン首相らは28日、パリでマクロン大統領と会談しました。フレデリ