【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：46,590.41 ▼334.33（1/28）NASDAQ：22,740.40 ▼213.27（1/28） 1.概況 米国市場は高安まちまちとなりました。FOMC（米連邦公開市場委員会）の結果が公表され、市場予想通り政策金利は据え置かれました。据え置きは4会合ぶりで、経済活動の改善が示されました。一方で取引終了後に控えるハイテク株の決算を前に様子見姿勢もあり、全体を通して上値の重い展