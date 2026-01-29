東京・江東区で高齢女性がダンプカーにはねられた死亡ひき逃げ事件で、警視庁は運転手の73歳の男を逮捕しました。【映像】現場付近の様子きのう午前8時すぎ、江東区の交差点で、派遣社員の岸田恵子さん（81）が横断歩道を渡っていたところ、左折してきたダンプカーにはねられ、その場で死亡が確認されました。ダンプカーはその場から逃走しましたが、警視庁は防犯カメラの映像などから運転手の𦚰田幸一郎容疑者（73）