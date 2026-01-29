〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第84話が29日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、サワ（円井わん）と庄田（濱正悟）が一緒にいるところに、トキ（〓石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）は偶然出会う。トキは庄田との思わぬ再会に驚きながらも、サワとの久しぶりの会話に喜ぶ。その裏で、ヘブンと庄田は意気投合。庄田を気に入ったヘブンは、サワと庄田を自宅に招く。庄田