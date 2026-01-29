日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3358（+11.0+0.33%） ホンダ1505（+5+0.33%） 三菱ＵＦＪ2754（+4+0.15%） みずほＦＧ6620（+7+0.11%） 三井住友ＦＧ5357（+11+0.21%） 東京海上5592（+11+0.20%） ＮＴＴ155（+0.4+0.26%） ＫＤＤＩ2613（-6.5-0.25%） ソフトバンク211（0.00.00%） 伊藤忠1964（-2-0.10%） 三