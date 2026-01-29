【本日の見通し】ドル円は上値の重い展開か ドル円は先週金曜日の159円20銭台からの下げの勢いが強かったこともあり、昨日はいったん調整の動きが広がった。ベッセント財務長官が米国による介入の実施を否定し、従来の強いドル政策の維持も示したことで、ドル売りが一服した。もっとも、ドル高円安の進行について日米当局が警戒感を強めているとの認識は変わっておらず、159円台へ上昇する中で積み上がった円売りポジシ