おどろきのふわふわカフェ風パンケーキをお家でも カフェみたいなふわふわのパンケーキがおうちでも簡単にできちゃうレシピです。たっぷりと使ったヨーグルトがおいしさの秘密。薄力粉だけでなく強力粉を混ぜることもポイントです。 リピート必須の大満足レシピ つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、「ほんとうにふわっふわ！」「またリピします！」など、ふわふわパンケーキレシピを絶賛する声がたくさん届いて