ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が29日までに自身のインスタグラムを更新。ミニワンピース衣装ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「スナックさざなみでのお衣装」と題して投稿。「今年の目標やっと決まりました！『こだわりを持って生きる』」とミニワンピース姿を公開した。ネットでは「めっちゃかわいい」「何着ても似合う」「ステキっ」「美しい」「スタイル抜群」などの声が上がった。