水中で籠のようなものを取り囲むダイバーたち。1月22日、チリでその籠が開封された。【映像】海中で眠る“お宝”を開封する瞬間（実際の映像）海中で眠る“お宝”の正体は？いにしえの海賊が残した財宝か、海底に沈んだ古代都市の遺物か…なんともワクワクする瞬間。扉を開けて出てきたのはワインボトルで、チリ北部の小さな島で行われた地元の起業家たちによる、ワインの水中熟成のプロジェクトだという。ワインは、水深10