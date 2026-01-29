柴犬の間違ったエサやり器の使い方が、SNSで話題となっている。【映像】間違った使い方をする瞬間白柴のまつちゃん（14歳）が、使い方を教わっているのはエサが入った機械。透明な筒の部分を押して回すとエサが出てくるようだが、やってみると…飼い主（@bankinmatu）にお手をし始めた。これには飼い主も大笑い。勘違いしちゃったのか、それとも、「エサ取って」と伝えたかったのか。「な