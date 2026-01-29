銀座コージーコーナーは、2026年1月23日から、全国の生ケーキ取扱店とネット予約サイトで、ひなまつりケーキの予約受付を開始しています。事前予約がおすすめ今年のひなまつり限定ケーキは、家族や友人とのパーティーなど、さまざまなお祝いシーンに合わせて選べる豊富なラインナップ。店頭とネット予約サイトで1月23日から2月16日まで予約受付中です。商品受取期間は2月28日から3月3日まで。さらに、ネット予約限定で10％オフ（※