○経済統計・イベントなど ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況（対外中長期債） ０９：３０豪・輸入物価指数 １４：００日・消費者態度指数 ２２：３０米・新規失業保険申請件数 ２２：３０米・失業保険継続受給者数 ２２：３０米・非農業部門労働生産性（改定値） ２２：３０米・貿易収支 ※米・７年物国債入札 ○決算発表・新規上場など 決算発表：関電工，きんでん，ヒューリッ