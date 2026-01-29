春公開予定の映画『ゾンビ 1/2 ～Right Side of the Living Dead～』に、大東駿介と金子清文が出演することが決定した。 参考：中田青渚＆田中洸希、『ゾンビ 1/2』出演決定「怖いのが苦手な方でも見やすい作品」 本作は、映像制作会社メディアミックス・ジャパン（MMJ）が若手社員に劇場用映画の企画・プロデュースの機会を与えるプロジェクト「M CINEMA」の第2弾。ゾンビ映画好きの新卒2年目社員・太