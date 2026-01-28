大腸がんのステージ別生存率・余命とは？メディカルドック監修医が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「大腸がん」を発症し「ストーマ(人工肛門)」をつけた場合の余命はご存知ですか？』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：齋藤 雄佑（医師）日本大学医学部を卒業。消化器外科を専門とし、現在は消化器外科、消化器内科、産業医を中心に診療を行っている。現