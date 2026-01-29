急に1時間の空き時間ができたとき、何に取り組むべきか迷った経験はないだろうか。細かい作業を片づけるか、それとも腰を据えて仕事を進めるか。こうした場面にこそ、仕事の成果を左右する分かれ道があるという。1時間という「キリの悪い時間」を扱うためのポイントとは。※本稿は、コンサルタントの本山裕輔『仕事ができる人がキリの悪い時間にやっていること』（サンマーク出版）の一部を抜粋・編集したものです。1時間の「隙間