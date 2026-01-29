― ダウは12ドル高と反発、FOMCでは想定通り利下げは無く反応は限定的 ― ＮＹダウ 49015.60 ( +12.19 ) Ｓ＆Ｐ500 6978.03 ( -0.57 ) ＮＡＳＤＡＱ 23857.45 ( +40.35 ) 米10年債利回り4.243 ( -0.001 ) ＮＹ(WTI)原油 63.21 ( +0.82 ) ＮＹ金 5303.6 ( +221.0 ) ＶＩＸ指数16.35 ( 0.00 ) シカゴ日経225先物 (円建て)53685 ( -15 ) シカゴ日経225先物 (ド