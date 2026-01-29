俳優の芳村宗治郎が主演を務める、今年春に公開予定の映画『ゾンビ1/2 〜Right Side of the Living Dead〜』の新キャストが発表。大東駿介と金子清文が出演する。【画像】芳村宗治郎が演じる「人類最後の“半ゾンビ”」ビジュアル会社員として暮らす、人類最後の“半ゾンビ”新宮龍馬（しんぐう・りょうま）が本作の主人公。「波風立てずに生活したい」と普通の生活を送っていたが、ある日インターンで来た大学生・羽座目（うざ