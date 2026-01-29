ソフトバンクからドラフト1位指名された佐々木麟太郎内野手（20＝スタンフォード大）が、2月から大学2年目のシーズンに臨む。27日にはドラフト後初めてオンラインで取材対応し、課題克服に取り組んでいることを明かした。「全試合に出場できたことは収穫でしたが、自分への期待値に対してはふがいない1年でした。オフは初心に返ってバッティングを中心に練習してきました。特に速球への対応や打球角度の改善に取り組んでいます